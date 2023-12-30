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Атака на Киев 29 декабря стала крупнейшей по количеству жертв среди мирных жителей. 1 января в Киеве объявят днем траура, - Кличко
// ГСЧС Украины

CentralAsia (KZ) -  В Киеве обнаружены тела 16 погибших в результате массированного ракетного удара России, совершенного утром 29 декабря. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди мирных жителей столицы, написал он.

Пострадало 30 человек.

Спасатели продолжают работать и до завтра будут разбирать завалы.

1 января в Киеве будет объявлено днем траура.

В свою очередь Би-би-си пишет, что 30 декабря объявлен днем траура в Запорожье, Одессе и Днепре после российской атаки 29 декабря.

В Днепре погибли 6 мирных жителей, в Запорожье - 9 человек, в Одессе - четверо.

В ночь на пятницу по территории Украины было выпущено 158 ракет и беспилотников, 27 дронов и 87 ракет были сбиты. В результате самой масштабной за последнее время российской атаки по меньшей мере 30 человек погибли и более 160 получили ранения.

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