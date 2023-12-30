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В Чёрном море уничтожен катер ВМС Украины, следовавший в направлении Крымского полуострова, - Минобороны РФ

CentralAsia (CA) -  30 декабря около 10.00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова, безэкипажный катер ВМС Украины.

Как пишет пресс-служба Минобороны России, обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

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