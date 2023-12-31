России все равно, кто победит на выборах в США, - Лавров

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что не нужно надеяться на улучшение отношений с США в случае победы кандидата от Республиканской партии на выборах президента.

По его мнению, «американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу».

«Учитывая сложившийся межпартийный консенсус в этом вопросе, было бы наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы кандидата от Республиканской партии. <...> Нам по большому счету все равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США»,— сказал Лавров «РИА Новости».

Президентские выборы США состоятся в ноябре 2024 года. В них намерены участвовать действующий президент Джо Байден (Демократическая партия) и бывший президент Дональд Трамп (Республиканская партия).