Умерла ведущая программы «Время» и «Голубых огоньков» Галина Зименкова

CentralAsia (CA) - Заслуженная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Галина Зименкова умерла в возрасте 82 лет, сообщается на сайте «Первого канала».

Телеведущий Дмитрий Борисов написал в телеграм-канале, что Зименкова долго болела; она скончалась вечером 29 декабря в реабилитационном центре.

Прощание с ней пройдет 2 января в храме иконы Божией Матери «Знамение» в Аксиньино.

Зименкова родилась в Казани в 1941 году. Она окончила Казанское театральное училище по специальности «актриса театра и кино, а затем Ленинградский государственный институт культуры имени Н. К. Крупской. Работала на казанском радио, позже переехала в Москву.

Зименкова больше 20 лет была диктором Центрального телевидения СССР, вела программы «Время», «Подмосковные встречи», «Голубой огонек» и другие популярные передачи.

За годы работы на телевидении Зименкова также была редактором-консультантом отдела писем «Первого канала», преподавала технику речи и дикторское мастерство в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.