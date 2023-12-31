Украина обстреляла Белгород, погибли 22 человека. МИД РФ обвинил США и Великобританию в организации удара ВСУ

CentralAsia (CA) - Украинские войска обстреляли центр Белгорода 30 декабря. Погибли 22 человека, сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

Глава региона добавил, что 109 человек получили ранения. 25 тяжелораненых готовятся перевезти в федеральные клиники.

По его данным, в результате атаки пострадали 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов и много автомобилей.

Это стало одним из сильнейших ударов ВСУ по Белгороду с начала российских военных действий.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела по ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 167 УК РФ (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).

МИД России заявил, что за атакой стоит Великобритания.

«[За атакой] стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление вооруженными силами Украины провалено», — заявила Мария Захарова журналистам.

По словам Захаровой, ответственность за произошедшее также несут и государства ЕС, продолжающие поставлять вооружения Киеву.