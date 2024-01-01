Президент Хурэлсух поздравил с Новым годом

CentralAsia (MNG) - В канун Нового года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа в телеобращении передал приветствие гражданам Монголии.

«Новый год — это всеобщий праздник, когда мы встречаем новый год с радостью и волнением, в окружении наших самых дорогих и любимых людей, и это момент для каждого дома и народа, чтобы задуматься о работе прошлого года, желая, чтобы наступающий год был наполненный энергией, страстью, счастьем и успехом.

Хотя уходящий 2023 год стал для человечества годом испытаний в геополитике, геостратегии, окружающей среде и изменении климата, для нас, монголов, это был год, полный исторических событий. Международные отношения и сотрудничество Монголии расширились, экономика восстановилась, производство продуктов питания и экологически чистое развитие получили развитие, а наша богатая история, культура и наследие были представлены всему миру.

Уважаемые граждане Монголии,

С нетерпением ожидая наступающего Нового года вместе со своей семьей и близкими, вы все с нетерпением ждете благоприятного момента наступления Нового года. Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть наступающий новый год будет наполнен любовью, успехами и позитивом.

От имени монгольского народа поздравляю и выражаю глубокую благодарность мужественным солдатам, охраняющим границы, и миротворцам, работающим от имени нашей страны во имя мира во всем мире, врачам, медсестрам и медицинским работникам, отвечающим за здоровье народа, государственные служащие, солдаты и полицейские, а также работники экстренных служб, которые работают для обеспечения безопасности нашей страны и народа.

Пусть энергия Монголии возрастет в наступающем 2024 году. Пусть будет мир на земле и пусть человечество живет в гармонии.

Пусть Монголия процветает и процветает под Вечно-Синем Небом!

Счастливого Нового года!», — говорится в новогоднем поздравлении президента Монголии.

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