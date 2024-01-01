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Музеи Катара подписывают меморандумы о взаимопонимании с музеями Монголии и Китая

CentralAsia (MNG) -  Музеи Катара недавно подписали два меморандума о взаимопонимании (МоВ) с Национальным музеем Монголии и Столичным музеем Китая.

Оба меморандума о взаимопонимании были подписаны шейхом Абдулазизом Аль Тани, директором Национального музея Катара, от имени Музеев Катара, со стороны партнеров Меморандум о взаимопонимании подписали г-жа Дуламжав Мөнхтогоо, директор Национального музея Монголии, и Хань Чжанмин, директор столичных музея Китая, соответственно.

В Меморандумах о взаимопонимании описывается сотрудничество между Катарским музеем и каждым из музеев по многочисленным инициативам, включая выставки, общественные программы, семинары и лекции, направленные на содействие образованию, расширение доступа к знаниям и содействие исследованиям. Музеи Катара также будут обмениваться лучшими музейными практиками в целях образования, профессионального развития и взаимного сотрудничества с обоими музеями.

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