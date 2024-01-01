Мэр Улан-Батора возьмет на себя ответственность за строительство метро в столице

CentralAsia (MNG) - На заседании правительства 27 декабря было пересмотрено постановление правительства № 411 «О строительстве мощной системы общественного транспорта (метро) в столице Улан-Баторе».

Согласно постановлению министру Монголии Дэлгэрсайхану Борхуу, председателю Национального комитета по уменьшению пробок на дорогах в Улан-Баторе, а также губернатору столицы Нямбаатару Хишгээ и мэру города Улан-Батора предоставлено право организации работы объявить международный тендер по поиску подрядчиков и услуг по управленческому консалтингу для строительства метро в Улан-Баторе в 2024-2028 годах, обеспечив соблюдение всех соответствующих законов и правил.

Кроме того, губернатору Улан-Батора Нямбаатару Хишгээ было поручено разработать необходимые расчеты и исследования, связанные с финансированием в 2024 году строительства метро, представить их на обсуждение в Хурале Гражданского Представителя Улан-Батора, а также отразить источники финансирования и капитальные затраты в бюджете столицы.

Правительство Монголии создало совместную рабочую группу, которой поручено разработать и утвердить техническое задание на оказание консультационных услуг по технико-экономическому обоснованию и проектированию метрополитена. Рабочая группа завершила анализ двух предыдущих технико-экономических обоснований: одно проведено в 2011 году южнокорейской компанией Soosung Engineering Co., Ltd., а другое — в 2013 году JICA. В этих технико-экономических обоснованиях предварительные выводы относительно структуры почвы и состояния грунтовых вод в Улан-Баторе были сделаны на основе данных бурения почвы, проведенного в 1983 году в пяти местах вдоль маршрута.

Однако, признавая изменение состояния за 40 лет, Рабочая группа подчеркнула необходимость обновления исследования. Исследование, проведенное JICA в 2013 году, прогнозировало, что к 2030 году в Улан-Баторе будет проживать 976 000 человек, а метрополитеном будут пользоваться 976 000 человек ежедневно. Однако из-за быстрого роста населения, когда по состоянию на 2023 год в Улан-Баторе иммигрирует в среднем 40 000 новых граждан, а по состоянию на 2023 год в Улан-Баторе проживает 1,6 миллиона человек, существует необходимость обновить опрос.

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