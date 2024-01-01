Парламентские выборы в Монголии состоятся 28 июня 2024 года

CentralAsia (MNG) - Великий Государственный Хурал Монголии на своем пленарном заседании 28 декабря одобрил проект постановления об определении даты проведения парламентских выборов в 2024 году.

По истечении перерыва, взятого группой Демократической партии в Великом Государственном Хурале, состоялось голосование, и проект постановления был одобрен Великим Государственным Хуралом. В результате парламентские выборы пройдут в среду, 28 июня 2024 года.

Согласно Закону о выборах Великого Государственного Хурала, день голосования является государственным праздником.

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