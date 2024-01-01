Монголия отметила 112 летие восстановления национальной свободы и независимости

CentralAsia (MNG) - В 1911 году 29 декабря правительство теократии Богдо-гэгэна объявила суверенитет.

29 декабря - это день восстановления монголами национальной свободы и независимости и начала новейшей истории Монголии. В этот день, ровно 112 лет назад, монголы провозгласили свою национальную независимость и сумели удержать в своих руках судьбу своей страны, которая была на грани исчезновения.

Официально формулировка - свергли господство Маньчжурской империи и объявила свою независимость, официально объявила миру о восстановлении своей исконной государственности, воздвигнула VIII Богда Джавзандамба на престол, учредила первые пять министерств и назначила министров. Сегодняшняя Монголия является прямым продолжением этой истории с точки зрения государственных традиций, территории, культурного наследия и ценностей.

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