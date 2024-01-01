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На КПП Замын-Ууд — Эрээнхото успешно завершен тестовый режим круглосуточной работы

CentralAsia (MNG) -  Успешно завершен тестовый режим круглосуточной работы автомобильного пункта пропуска Замын-Ууд — Эрээнхото.

Таким образом, в Монголии с 16 по 30 декабря была успешно реализована первая круглосуточная работа грузового участка автомобильного пункта пропуска.

После 18:00 или в ночное время через пункт пропуска Замын-Ууд проехало 1348 транспортных средств.

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