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Монгольский экономический форум пройдет в июле 2024 года

CentralAsia (MNG) -  Монгольский экономический форум состоится 8-9 июля 2024 года, сообщил генеральный секретарь Монгольского экономического форума Ганхуяг Чулуун.

Он отметил, что в этом году успешно прошел «Монгольский экономический форум 2023» в рамках объявленного Правительством Монголии «Года посещения Монголии». В рамках форума было проведено 4 пленарных заседания и 15 секционных заседаний, на которых обсуждался энергетической переход и реализация «Новой политики восстановления».

Более 4 тысяч гостей приняли участие в «Монгольском экономическом форуме 2023», и в рамках основной дискуссии было предложено 10 рекомендаций и решений.

Ганхуяг Чулуун отметил, что «Монгольский экономический форум 2024» планируется провести в следующем году после парламентских выборов.

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