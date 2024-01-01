35 новых автобусов отправились из Эрээнхото в Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - Yutong Bus Co., Ltd., выбранная в тендере на поставку автобусов общественного транспорта, поставила первую очередь автобусов в соответствии с договорным сроком. 27 декабря 35 автобусов прибыли на таможенный склад в Эрээнхоте, Китай.

В связи с этим на таможенном складе города Эрээнхото (КНР) работала рабочая подгруппа по контролю за автобусами, созданная по распоряжению губернатора столицы.

Рабочая подгруппа отвечает за оказание поддержки, предоставление соответствующих инструкций и рекомендаций, а также контроль за приемкой поставленных по контракту автобусов в соответствии с качеством и стандартами.

В частности, автобусы прошли предварительную проверку на соответствие типоразмерам и техническим характеристикам, предусмотренным контрактом. А после прибытия автобусов в Улан-Батор профессиональные организации проведут детальную проверку.

27 декабря автобусы прошли досмотр, а утром 28 декабря автобусы отправились в Улан-Батор из Эрээнхото.

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