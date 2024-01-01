В Японии произошли три землетрясения магнитудой 7,4 и 5,7. Зафиксированы цунами

CentralAsia (CA) - В Японии за примерно полчаса произошли три землетрясения.

По данным Главного метеорологического агентства страны, первое землетрясение магнитудой 7,4 произошло в префектура Исикава на северо-западном побережье в 16:10 по местному времени. Эпицентр располагался на глубине 10 км, в 43 км от города Анамицу.

Спустя несколько минут в этой же префектуре произошло землетрясение магнитудой 5,7. Затем было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 в префектуре Исикава. После в городе Вадзима были зафиксированы волны высотой более 1,2 м, в городе Тояма — 80 см, в Касивадзаки в префектуре Ниигата — 40 см.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса призвали жителей эвакуироваться. Кисида также заявил, что поручил правительству принять меры по безопасности жителей.

«Мы понимаем, что ваш дом, ваши вещи ценны для вас, но ваша жизнь важнее всего остального. Бегите как можно выше», — сказал зрителям ведущий японского телеканала NHK.

Как сообщил NHK, в результате землетрясений более 36 тыс. домохозяйств в центральной части страны остались без электроэнергии. Все они являются потребителями поставщика коммунальных услуг Hokuriku Electric Power.

Reuters со ссылкой на управление по ядерному регулированию Японии сообщил, что на атомных электростанциях, расположенных вдоль Японского моря, нарушений не выявлено. В частности, в штатном режиме идет работа на пяти активных реакторах на заводах Kansai Electric Power в городах Охи и Такахама в префектуре Фукуи.