191 ребёнок родился в Казахстане в новогоднюю ночь
CentralAsia (KZ) - В новогоднюю ночь в Казахстане родился 191 ребёнок, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
«В новогоднюю ночь в родильных домах республики родился 191 малыш. Среди них 101 мальчик и 90 девочек», – говорится в сообщении.
Самое большое количество новорождённых зарегистрировано в Туркестанской области – 38 детей, на втором месте – Шымкент, где родились 23 малыша, в Алматы – 22.
«В столице Казахстана в новогоднюю ночь появились на свет 10 детей», – сообщили в Минздраве.
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