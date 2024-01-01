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191 ребёнок родился в Казахстане в новогоднюю ночь

CentralAsia (KZ) -  В новогоднюю ночь в Казахстане родился 191 ребёнок, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

«В новогоднюю ночь в родильных домах республики родился 191 малыш. Среди них 101 мальчик и 90 девочек», – говорится в сообщении.

Самое большое количество новорождённых зарегистрировано в Туркестанской области – 38 детей, на втором месте – Шымкент, где родились 23 малыша, в Алматы – 22.

«В столице Казахстана в новогоднюю ночь появились на свет 10 детей», – сообщили в Минздраве.

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