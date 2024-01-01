Путин прокомментировал удары ВСУ по Белгороду

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин назвал терактом удары ВСУ по Белгороду. Об этом он заявил во время встречи с ранеными участниками военных действий РФ в госпитале имени Вишневского в Подмосковье.

«То, что произошло в Белгороде — это, безусловно, террористический акт. Потому что под прикрытием двух ракет они ударили из систем залпового огня, РСЗО. Что такое РСЗО, вы как люди военные знаете. Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. И этим оружием они ударили по центру города. Просто целенаправленный удар по гражданскому населению», — заявил Путин в разговоре с одним из военных.

Президент добавил, что «у него самого все кипит» из-за обстрела Белгорода. По его словам, РФ в ответ на подобные обстрелы бьет по военным объектам.

«Так и будем делать. Вы обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать», — сказал он.

«Они [украинцы] хотят нас запугать и породить неуверенность внутри страны. Мы будем наращивать удары. Ни одно преступление против гражданского населения безнаказанным не останется», — добавил Путин.

Украинские войска обстреляли центр Белгорода днем 30 декабря. Это стало одним из сильнейших ударов ВСУ по городу с начала российских военных действий. В результате обстрела погибли 24 человека и больше 100 человек пострадали. Россия заявила, что удар по Белгороду нанесли при участии Великобритании и США.

Источники украинских СМИ в спецслужбах Украины заявили, что удар по Белгороду стал ответом на массированные обстрелы украинских городов, осуществленные армией РФ в ночь на 29 декабря.

В ответ на удар по Белгороду войска РФ нанесли удар по Харькову. Пострадали 28 человек.