Выпущена многотомная книга «Наследие монголов, распространённое по всему миру»

CentralAsia (MNG) - К 112-летию восстановления национальной независимости и свободы 29 декабря состоялась презентация первых 11 томов книги «Наследие монголов, распространённых по всему миру».

Всего 20 томов книги будут изданы в рамках проекта, инициированного и реализуемого Национальным музеем Чингисхана и Международной ассоциацией монголоведения при поддержке Министерства культуры.

Министр культуры г-жа Номин Чинбат подчеркнула на церемонии презентации книги, что реализуются комплексные мероприятия, включая регистрацию наследия и памятников культуры, связанных с Монголией, которые сохраняются в странах по всему миру, совместные исследования и создание книг.

В серии книги представлены артефакты, связанные с монголами, которые хранятся в Эрмитаже России, библиотеках и музеях Венгрии и Японии, архивах Национального дворца-музея на Тайване, Музея истории культуры в Норвегии, а также в Иркутском областном краеведческом музее в России, и Дворцовый музей в Копенгагене, Дания.

Первые 11 томов книги «Наследие монголов, распространённое по всему миру» содержат около 5400 предметов, никогда ранее не публиковавшихся, отметил директор Национального музея Чингисхана академик Чулуун Сампилдондов. В настоящее время готовятся к печати наследия, хранящиеся в США, Великобритании, Республике Корея, Узбекистане, Франции, Чехии и Польше.

источник: middleasiannews.com

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