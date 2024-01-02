Монголы теперь смогут ездить в ОАЭ и на Мальдивы без виз

CentralAsia (MNG) - Министерство иностранных дел объявило, что граждане Монголии смогут путешествовать в Объединенные Арабские Эмираты на срок до 30 дней без визы, начиная с 28 декабря.

«Меморандум о взаимопонимании между правительством Монголии и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном освобождении владельцев дипломатических, официальных/специальных, служебных и обычных паспортов от визовых требований», подписанный в Абу-Даби 28 ноября, вступил в силу.

Кроме того, с 12 января 2024 года будет действовать безвизовый режим в Мальдивскую Республику сроком на 30 дней.

источник: middleasiannews.com

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