Новогоднее видео поздравление премьер-министра Монголии. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - В 2024 году экономический рост Монголии постучится в двери каждого домохозяйства. Об этом 31 декабря заявил премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в своем обращении к гражданам страны по случаю наступающего Нового года.

По его словам, к концу 2023 года экономика Монголии выросла на 6,8%, а валовой внутренний продукт /ВВП/ на душу населения впервые достиг 5,22 тыс. долларов США. «За этот период экспортные доходы Монголии достигли 14,9 млрд долларов США, что вдвое превышает уровень до пандемии», — добавил он.

Тем временем, эксперты Всемирного банк /ВБ/ прогнозируют, что экономический рост в Монголии будет в основном определяться увеличением производства в горнодобывающем секторе, восстановлением частного потребления и сильной зависимостью от бюджетной экспансии.

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