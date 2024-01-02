Go Mongolia! В 2024 году Монголия активизирует развитие туристического сектора

CentralAsia (MNG) - В 2024 году Монголия намерена активизировать развитие туристического сектора под официальным девизом «Go Mongolia». Об этом заявил премьер-министр страны Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

По его словам, в рамках реализации политики по поддержке туристической отрасли в 2023 году Монголия приняла в общей сложности 650 тыс. иностранных туристов. «В результате чего доходы от туризма Монголии составили 1,2 млрд долларов США», — добавил Оюун-Эрдэнэ.

В настоящее время национальная экономика Монголии в наибольшей степени зависит от своего ориентированного на экспорт горнодобывающего сектора. Развитие туристической сферы рассматривается как наиболее доступное решение для диверсификации экономики.

В 2022 году правительство Монголии объявило 2023, 2024 и 2025 годы «Годами посещения Монголии», чтобы оказывать содействие развитию пострадавшей от пандемии туристической сферы страны.

В январе 2023 года Монголия освободила от необходимости оформлять визы туристов из 34 иностранных государств.

Согласно данным Национального статистического комитета страны, в 2019 году Монголию посетило более 577.3 тыс. иностранных туристов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения