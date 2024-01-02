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Шесть граждан Монголии пострадали в результате ДТП в Бурятии

CentralAsia (MNG) -  Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Уточняется, что в районе села Иволгинск произошло столкновение грузового и легкового автомобилей с последующим опрокидыванием машины.

«В результате ДТП шесть человек (граждане Монголии) получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Ранее грузовик и автобус столкнулись в Гатчинском районе Ленобласти, пострадали 13 человек.

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