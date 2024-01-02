Шесть граждан Монголии пострадали в результате ДТП в Бурятии
- Монголия, происшествия
- 7:50, 02 января 2024
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CentralAsia (MNG) - Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Уточняется, что в районе села Иволгинск произошло столкновение грузового и легкового автомобилей с последующим опрокидыванием машины.
«В результате ДТП шесть человек (граждане Монголии) получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в ведомстве.
Ранее грузовик и автобус столкнулись в Гатчинском районе Ленобласти, пострадали 13 человек.
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