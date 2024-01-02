Монголия объявила 2024 год «Годом содействия зональному развитию»

Хурэлбаатар Чимэд

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии приняло решение объявить 2024 год «Годом содействия зональному развитию», чтобы способствовать увеличению доходов граждан и ускорению развития страны. Об этом заявил министр экономики и развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд на пресс-конференции для местных СМИ по итогам очередного заседания монгольского правительства.

По его словам, массовое скопление людей в одном месте вызывает пробки на дорогах, загрязнение атмосферного воздуха и почвы.

«Эта работа будет финансироваться за счет средств госбюджета. Кроме того, Монголия намерена наращивать сотрудничество с соседними странами, чтобы координировать свои действия с экономической политикой России и Китая», — добавил министр Хурэлбаатар Чимэд.

Монголия является одной из самых малонаселенных стран в мире. Однако, в настоящее время в Улан-Баторе проживает почти половина населения Монголии, насчитывающего 3,4 млн человек. При этом на долю монгольской столицы приходится более 63% ВВП страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения