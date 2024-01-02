В Казахстане подсчитали количество автомобилей

CentralAsia (KZ) - По данным Бюро национальной статистики на ноябрь 2023 года, в Казахстане поставлено на учет 166,2 тысячи автотранспортных средств. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился в 1,5 раза, в том числе автобусов - в 1,7 раза, легковых автомобилей - в 1,5 раза и грузовых автомобилей – 1,4 раза. Об этом сообщает Тенгри ньюз.

По состоянию на 1 ноября 2023 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 миллионов 216 тысяч, из них 88 процентов – легковые автомобили, 9,9 процента – грузовые и 2,1 процента – автобусы.

«По виду используемого топлива 82,1 процента транспорта передвигается на бензине, доля автомобилей на смешанном топливе – 7,6 процента, дизельном топливе – 7,1 процента, количество автомобилей на газу составило 11,6 тысячи единиц, в общем количестве транспорта доля газоболлонного авто составила 0,2 процента. Еще 7074 единицы автомобилей передвигаются за счет электричества - 0,1 процента», - рассказали в бюро.

Отмечается, что в соответствующем периоде прошлого года было зарегистрировано 577 единиц электроавтомобилей.

«За 10 месяцев 2023 года было зарегистрировано 11 618 дорожно-транспортных происшествий, где пострадало 16 398 человек. В сравнении с соответствующим периодом 2022 года количество происшествий сократилось на 2 процента, пострадавших уменьшилось на 5,6 процента», - говорится в сообщении.

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