Зеленский назвал главную военную цель Украины в 2024 году

CentralAsia (CA) - Главной военной целью Украины в 2024 году является «изоляция Крыма». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу The Economist.

Издание отмечает, что «г-н Зеленский мало что говорит о том, чего Украина может достичь в 2024 году». Однако «Крым и связанное с ним сражение в Черном море станут центром тяжести войны».

Изоляция Крыма и деградация там военного потенциала России «чрезвычайно важна для нас, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона», сказал Зеленский.

Он говорит, что успешная операция станет «примером для всего мира» и имела бы «большой эффект» внутри России.

Будет ли это сухопутная операция или же планируется продолжать действия на Черном море и против Крымского моста, президент Украины не уточнил.

The Economist пишет, что Зеленский «менее откровенен в отношении своих целей на востоке и юге».

«Заявленные стратегические амбиции Украины по возвращению Украины в ее первоначальные границы не изменились и не изменятся, но он (Зеленский) больше не устанавливает временные рамки и не дает никаких обещаний относительно того, какую территорию Украина может деоккупировать в следующем году», – говорится в статье.

«Его ближайшей задачей в сухопутной войне будет «защитить восток, спасти эти очень важные города Украины, восток и юг, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев: а также защитить критически важную инфраструктуру своей страны», – добавляет The Economist.