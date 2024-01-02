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Электронный контент 752 регулярных уроков математики загружен на MEDLE

CentralAsia (MNG) -  Электронное содержание 752 регулярных уроков математики начального образования находится в MEDLE.

Им относятся:

  • 112 регулярных уроков математики для первого класса;
  • 160 регулярных уроков математики во втором классе;
  • 160 регулярных уроков математики в третьем классе;
  • 160 регулярных уроков по математике в четвёртом классе;
  • 160 регулярных уроков математики в пятом классе.

Особенность онлайн-школы MEDLE в том, что независимо от того, где живет и учится ребенок, она дает возможность обучаться у лучших преподавателей Монголии.

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