Спортсмены сборной Монголии будут носить одежду испанского бренда «Кelme»

CentralAsia (MNG) - IV зимние Юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 1 февраля 2024 г. в городе Канвондо, Южная Корея. МОК утвердил проведение ЮОИ в Корее 10 января 2020 г. на 135-й сессии МОК в Лозанне, Швейцария.

Канвон-2024 являются первыми в истории зимними Юношескими Олимпийскими играми, которые пройдут на Азиатском континенте.

Спортсмены сборной Монголии, участвующие в IV зимних юношеских Олимпийских играх, будут носить одежду испанского бренда Kelme. Спонсором участвующей в Играх монгольской команды выступит бренд спортивной одежды Kelme стоимостью более 115 миллионов тугриков.

Бренд «Kelme» был основан в Испании в 1963 году и сейчас работает более чем в 50 странах. История этого испанского бренда началась в городе Эльче. Именно там в 1963 году братья Диего и Хосе Килес основали фабрику по производству повседневной обуви. В 2022 году ООО «Грийн Амиго» представило бренд «Кельме» в качестве официальной мастер-франшизы в Монголии.

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