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В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь задержали около 3 тыс. мигрантов

CentralAsia (CA) -  В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь задержали около 3 тыс. мигрантов, их доставили из центра города в отделы полиции, пишут «Фонтанка» и портал 78.ru.

78.ru также опубликовал видео с людьми в автобусе, рядом с которым дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Более 600 человек из числа задержанных, по данным «Фонтанки», находились в стране с нарушением миграционного законодательства, на них составили административные протоколы. Свыше 100 человек могут быть выдворены, отмечается в заметке.

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