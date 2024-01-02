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Число жертв землетрясения в Японии достигло 48 человек

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 48 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего 1 января на полуострове Ното в префектуре Исикава и в прилегающих районах центральной Японии. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на местные власти.

Землетрясение магнитудой 7,6 привело к сильным разрушениям и пожарам в городе Вадзима в префектуре Исикава, а продолжающиеся повторные подземные толчки затруднили спасательные операции. В городе упало семиэтажное здание, а в центральном районе произошел сильный пожар, охвативший более 200 строений. По данным властей, в Вадзиме под завалами могут находиться люди. Семь пострадавших госпитализировали.

Из-за землетрясения разрушения также зафиксировали в префектурах Ниигата, Тояма, Фукуи и Гифу.

Предупреждение о цунами, которое объявили накануне на обширных территориях вдоль Японского моря, отменили утром 2 января.

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