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В аэропорту Токио загорелся самолет Japan Airlines, эвакуированы 400 пассажиров. Видео

CentralAsia (CA) -  В аэропорту Токио загорелся пассажирский самолет Japan Airlines, сообщает телеканал NHK. По данным представителя авиакомпании, на борту было около 400 человек, их всех удалось эвакуировать.

Самолет прибыл из аэропорта Титосэ в префектуре Хоккайдо. Есть информация о том, что лайнер мог столкнуться с самолетом береговой охраны, рассказали в ведомстве. На место ЧП направлено несколько пожарных машин, которые пытаются потушить пассажирский лайнер.

С 1 января в Японии произошло более 150 подземных толчков, магнитуда самого сильного достигала 7,6. В результате погибли 48 человек, пострадали как минимум 50.

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