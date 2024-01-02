Кто такой принц Фредерик, будущий король Дании?

Принц Фредерик на открытии завода по поглощению СО2 в Дании, 27 ноября 2023 года

CentralAsia (CA) - В канун Нового года королева Дании Маргрете II преподнесла своим подданным сюрприз, объявив, что отрекается от престола в пользу своего сына, наследного принца Фредерика. Об этом пишет Би-Би-Си.

После кончины британской королевы Елизаветы II Маргрете оставалась единственной царствующей королевой в мире и занимала трон дольше всех действующих монархов Европы.

Она решила завершить свое царствование 14 января, ровно 52 года спустя после восшествия на трон.

Но что мы знаем о будущем короле Дании?

Принц Фредерик с матерью, королевой Маргрете II во время визита в Германию в 2021 году

Будущий король прошел путь от типичного тинейджера, бунтующего против авторитета родителей, до примерного семьянина, отца четырех детей, страстного защитника окружающей среды и борца с изменением климата.

«Когда придет мое время, я встану у руля нашего корабля, — сказал он в речи, посвященной золотому юбилею царствования своей матери в 2022 году, — И буду следовать тем же курсом, которым этот корабль вели Вы, приняв руль из рук Вашего отца, находясь во главе нашей 1000-летней монархии».

«Принц-тусовщик»

Следует отметить, что это сдержанное заверение уверенного в себе человека сильно отличается от образа молодого Фредерика.

Будущий король с дедушкой (королем Фредериком IX), бабушкой (королевой Ингрид), матерью (коронной принцессой Маргрете) и отцом (принцем Хенри

«Честно говоря, в молодые годы он был бунтарем, которому было очень неуютно от постоянного внимания СМИ и от осознания того, что в будущем он станет королем. Он обрел уверенность в себе только в 20 лет», - сказала журналист Гитте Реддер, следящая за королевской семьей Дании.

В детстве и ранней юности Фредерик очень обижался на своих родителей, поскольку они, занятые выполнением официальных обязанностей, не проводили с ним столько времени, сколько ему бы хотелось.

Он искал утешения в быстрых автомобилях и бурной светской жизни, заслужив в начале 1990-х репутацию «принца-тусовщика».

Студент – политолог

Кронпринц во время арктической экспедиции, февраль 2000 года

Однако он радикально изменился после поступления в Орхусский университет, который считается одним из самых престижных учебных заведений мира. В свое время в нем же обучалась и Маргрете II.

Вообще-то наследник датского престола должен изучать в нем политологию всего два семестра, после чего его образование считается законченным. Фредерик, однако, на этом не успокоился и с 1992 по 1993 год учился в Гарвардском университете в Бостоне, где основал фонд поддержки студентов из Дании.

В США будущий король был зачислен в университет под псевдонимом Фредерик Хендриксен. В 1995 году он сдал экзамен в Копенгагене, получив диплом политолога.

Его студенческий псевдоним был данью уважения отцу, французскому дипломату Анри де Монпеза (граф де Лаборд де Монпеза) , который стал принцем-консортом Хенриком, женившись на наследной принцессе Маргрете.

Кроме датского, Фредерик говорит на английском, французском и немецком языках.

Военная служба

Многие считают, что он по-настоящему осознал ответственность, которую накладывает роль будущего монарха, только во время службы в трех видах вооруженных сил Дании.

В частности, он служил в корпусе водолазов военно-морского флота, который отличается жесткими требованиями отбора. Фредерик стал одним из всего четырех новобранцев, отобранных из 300 добровольцев.

Лейтенант принц Датский в 1988 году

Там он получил прозвище «Пинго», или пингвин. Говорят, что возникло после того, как однажды во время погружения его гидрокостюм наполнился водой, так что ходить нормально он не мог и только неуклюже переваливался, как пингвин.

В 2000 году он также выучился на военного пилота в летной школе ВВС Дании в Карупе.

В том же году он принял участие в четырехмесячной лыжной экспедиции протяженностью в 3500 км по Гренландии

С семьей в Куршевеле в 1983 году

Однажды Фредерик сказал, что не собирается «запираться в крепости» и хочет оставаться «самим собой». Пока что трудно сказать, насколько ему удастся придерживаться этого принципа и после вступления на престол, но до сегодняшнего дня у него это неплохо получалось. Настолько неплохо, что он даже несколько раз попадал в больницу после неудачных падений с саней и скутеров.

Принцесса из Австралии

Принц с женой во время визита в Германию в 2015 году

Принц Фредерик встретил свою будущую жену Мэри Дональдсон на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Скандинавские королевские семьи ведут себя не так чопорно, как британская, так что браки с «обычными» гражданами исключением не являются.

Однако поначалу будущий король решил сохранять инкогнито и представился будущей супруге, как «Фред из Дании». Они познакомились в переполненном пабе, называвшемся Slip Inn.

Мэри понятия не имела, что симпатичный турист из Европы, с которым она проболтала несколько часов, является датским наследным принцем. Перед тем, как распрощаться, Фредерик попросил у нее номер телефона.

В течение года роман продолжался на расстоянии, хотя время от времени Фредерик тайно приезжал в Австралию, чтобы встретиться с будущей женой. В результате в 2001 году Мэри приехала в Данию, чтобы изучать датский язык.

Фредерик и Мэри после венчания, 14 мая 2004 года

Менее чем через два года королева Маргрете официально признала их отношения, после чего пара объявила о своей помолвке в замке Амалиенборг, 8 октября 2003 года.

Свадьба состоялась в мае 2004 года. Новоиспеченная принцесса венчалась в платье от датского дизайнера Уффера Франка. Букет же невесты символизировал одновременно и ее родную страну (снежный эвкалипт), и страну, в которой ей предстояло стать королевой (цветы из сада королевского дворца).

Мэри, которая выросла на острове Тасмания, а до свадьбы была пиар-менеджером, отлично справилась со своей новой ролью, сумев представить датчанам образ королевской семьи, идущей в ногу со временем.

Семья принца, апрель 2022 года

У королевской четы четверо детей: наследный принц Кристиан Вальдемар Анри Джон, принцесса Изабелла Генриетта Ингрид Маргрете и близнецы: принц Винсент и принцесса Жозефина.

Супруги постарались дать своим детям нормальное воспитание, насколько смогли. В частности, внуки королевы учились преимущественно в государственных школах.

Общественная деятельность

Принц на открытии недели науки в Копенгагене

Также как и нынешний король Британии Карл III, принц Фредерик принимает активное участие в борьбе с изменениями климата.

Его роль стала особенно заметна после проведения в Копенгагене климатической конференции ООН в 2009 году.

Он всячески способствует тому, чтобы Дания занимала одно из ведущих положений в мире в области внедрения зеленых технологий. Он является покровителем датского государственно-частного партнерства «Страна зеленых».

В 2020 году он учредил «Премию Его Королевского Высочества наследного принца Фредерика в области международного бизнеса», которая вручается международным компаниям, приложившим особые усилия для продвижения датских инноваций по всему миру.

В августе 2023 года принц Фредерик и королева Маргрете II принимали Владимира и Елену Зеленских в замке Кристиансборг

Кроме того, будущий король уделяет внимание улучшению положения людей с ограниченными возможностями и способствует тому, чтобы как можно больше датчан изо всех слоев общества и любых возрастов имели доступ к научному образованию

В отличие от британской королевской традиции, официальной церемонии коронации наследного принца Фредерика не будет. Вместо этого о его восшествии на престол будет объявлено в замке Амалиенборг в Копенгагене 14 января.

Дания — конституционная монархия, поэтому функции короля сугубо символические. Но он будет главой государства не только для Дании, но также для Гренландии и Фарерских островов (в северной Атлантике примерно на полпути между Исландией и северной оконечностью Шотландии).