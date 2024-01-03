Легендарная монгольская группа The HU получила «золотой сертификат» от американской RIAA

CentralAsia (MNG) - Всемирно известная монгольская рок-группа The HU в канун нового года получила золотой сертификат Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) за свой хит 2023 года «Wolf Totem».

Создав новые тенденции и направления в мировой рок-музыке, они стали первой монгольской группой, получившей награду «Золотой рекорд».

С момента выхода своего первого сингла группа возглавила мировые чарты и вошла в чарт Billboard. В частности, легендарная песня «Wolf Totem» продержалась в «World Digital Song Sales» и других чартах 131 неделю или более двух лет и пяти месяцев, а песня “Yuve Yuve Yu ”, вошедшая в историю рок-музыки, - 65 недель.

Американская ассоциа́ция звукозаписывающих компаний (Recording Industry Association of America, RIAA) — ассоциация, представляющая интересы звукозаписывающей индустрии США.

RIAA была сформирована в 1952. Её первым практическим достижением было утверждение стандартной схемы частотных предыскажений грамзаписи, ставшей известной как «кривая RIAA» или «коррекция RIAA».

RIAA продолжила принимать участие в создании и поддержке технических стандартов звукозаписи и звуковоспроизведения, таких как магнитная лента, магнитофонная кассета, DAT, компакт-диск, программные технологии записи звука.

RIAA также управляет лицензированием и авторскими вознаграждениями в области музыки.

RIAA отвечает за так называемую сертификацию RIAA альбомов и синглов в США, которая заключается в присвоении им статусов золотой, платиновый (и нескольких других менее известных).

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