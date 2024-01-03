Предварительно поголовье скота в Монголии достигло 64,7 млн голов

CentralAsia (MNG) - Национальный статистический комитет Монголии (НСК) озвучил предварительные результаты переписи скота.

По предварительным результатам переписи домашнего скота, поголовье скота в Монголии на конец 2023 года составило 64,7 млн голов по всей стране, что на 9,1% меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщил НСК.

За последние 33 года общая численность поголовья коз увеличилась на 18,3 процента, но сократилась на 0,7 процента по сравнению с предыдущим годом.

По сравнению с предыдущим годом поголовье овец сократилось на 3,3 млн (10,2%), коз - на 3,0 млн (10,7%), коров - на 164,3 тыс. (3,0%), лошадей - на 6,9 тыс. (0,1%) и верблюдов - на 3,4 тыс. (0,7%).

Кроме того, количество домохозяйств с домашним скотом составило 247,8 тыс. голов, что сократилось на 0,5 тыс. по сравнению с предыдущим годом.

По данным НСК, общее поголовье лошадей в 2023 году составило 4,8 млн или 7,5%, коров - 5,3 млн или 8,3%, верблюдов - 473,9 тыс. или 0,7%, овец - 29,4 млн или 45,5%, коз - 24,6 млн голов или 38,1%.

Согласно предварительным результатам переписи домашнего скота, аймак Архангай лидирует по поголовью лошадей и коров, Хубсугул – по поголовью овец, Өмнөговь – по поголовью верблюдов, а аймак Баянхонгор – по поголовью коз.

Пять аймаков с наибольшим поголовьем скота возглавляет аймак Хубсугул, где насчитывается 5,7 млн голов скота, за ним следует аймак Төв с 4,9 млн голов скота, аймак Архангай с 4,8 млн голов скота, аймак Увурхангай с 4,7 млн голов скота.

Поголовье скота в аймаках Орхон, Дундговь, Өвөрхангай и Баянхонгор увеличилось на 5,4-352,6 тысячи голов по сравнению с предыдущим годом. Однако поголовье скота в аймаках Говьсумбэр, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Говь-Алтай, Төв, Дорнод, Баян-Өлгий, Булган, Ховд, Увс, Хубсугул, Өмнөговь, Дорноговь, Завхан, Хэнтий, Сухбаатар, Архангай и городе Улан-Баторе сократилось с 14,4 тыс. до 1,0 миллиона голов.

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