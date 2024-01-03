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Валютные резервы Монголии на конец 2023 года составляли $4,8 млрд

CentralAsia (MNG) -  По состоянию на конец 2023 года валютные резервы Монголии составляли 4,8 миллиарда долларов США, сообщил во вторник центральный банк страны.

По сравнению с концом 2022 года этот показатель увеличился на 1,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка Монголии.

По данным центрального банка страны, из-за углубления дефицита текущего счета, вызванного внешними и внутренними экономическими условиями, валютные резервы азиатской страны сократились до 2,6 миллиарда долларов в августе 2022 года, достигнув самого низкого уровня с 2017 года.

В конце апреля 2021 года валютные резервы страны достигли рекордного максимума в 4,9 миллиарда долларов.

источник: middleasiannews.com

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