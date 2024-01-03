Токаев заявил, что не будет баллотироваться на второй президентский срок

CentralAsia (KZ) - Согласно действующей Конституции Казахстана, президент может избираться на один семилетний срок, после чего его полномочия заканчиваются, заявил в интервью Egemen Qazaqstan президент Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопрос о возможном переизбрании.

Токаев опроверг слухи о плане проведения референдума по изменениям в Конституцию и подчеркнул, что правило, согласно которому президент может быть избран только один раз, «больше никогда не изменится».

«Я твердо верю в это. Конституционная реформа не была предназначена для дальнейшего внесения изменений в Конституцию в ее нынешнем виде», — подчеркнул глава государства.

Он рассказал, что об идее единого семилетнего срока говорил в закрытых дискуссиях еще 15 лет назад, однако тогда это предложение «не нашло особой поддержки».

«После моего избрания президентом в 2019 году наша страна перешла к демократизации политической системы, предоставлению свободы общественной жизни и освобождению экономики от монополии», — добавил Токаев.

Вместе с этим глава государства сообщил, что «некоторым влиятельным людям наше новое направление совершенно не понравилось». «Они восприняли это изменение как угрозу глубоко укоренившейся системе в стране и своему «особому статусу» в структуре власти. Такие люди стали тайно, а иногда и открыто выражать свое неприятие переменам в стране. В конце концов они решили повернуть реформу вспять и разрушить все, чтобы вернуться к удобной для них старой ситуации», — сказал президент, имея в виду вооруженные беспорядки в январе 2022 года.

По его словам, к массовым беспорядкам и попытке государственного переворота в Казахстане привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества.

Токаев — преемник Нурсултана Назарбаева, который был президентом Казахстана с 1991 года и занимал этот пост более 25 лет. В марте 2019 года Назарбаев сложил полномочия. И.о. главы государства стал Токаев, на тот момент председатель сената. Летом того же года он победил на внеочередных выборах президента Казахстана.

В сентябре 2022 года он подписал указ о проведении досрочного голосования, сразу после принятия поправок к Конституции. Согласно новой редакции Основного закона, срок полномочий был увеличен с пяти до семи лет, переизбрание запрещено. В ноябре 2022 года Токаева вновь переизбрали.

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