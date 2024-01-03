Число погибших в результате землетрясений в Японии выросло до 62

CentralAsia (CA) - Количество погибших в результате землетрясений в Японии выросло до 62, сообщает NHK.

В настоящее время местные службы продолжают искать людей под завалами. Они также устраняют последствия землетрясения, включая пожары, которые возникли после обрушения зданий. По последним данным, которое приводила NHK, количество пострадавших — более 100 человек, 17 из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

1 января в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6. После этого подземные толчки были зафиксированы еще более 150 раз. Для всего западного побережья страны объявляли угрозу цунами, которая действовала сутки.