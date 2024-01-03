Токаев о попытках навязать двоевластие в Казахстане: Не должно быть старшего и младшего президентов, уходя – уходи

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CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan рассказал о попытках некоторых лиц навязать модель двоевластия в Казахстане.

«Однако попытки навязать модель двоевластия действительно были, и, должен сказать, эти попытки отличались целенаправленностью и организованностью. В сложившейся политической ситуации «транзита власти» политические манипуляторы сформировали некий параллельный центр власти. В нашей стране действовали президент и Верховный главнокомандующий, а также председатель Совета безопасности в лице экс-президента. Это, в конечном итоге, не могло не привести к властной коллизии. Скажу больше: эта ситуация стала одной из предпосылок январского кризиса», – сказал Токаев.

По его словам, заговорщики пытались использовать в своих интересах изобретённую модель двоевластия или «тандема».

«Помните, наверное, заявления ряда должностных лиц, в том числе бывшего министра юстиции, что по своему статусу Елбасы стоит выше Президента. Некоторые чиновники бегали поочередно по кабинетам. Они играли на этом и в конце концов заигрались. Позже я прямо сказал Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, что политические игрища, прежде всего, его ближайших соратников чуть было не разорвали страну. Считаю, что вообще не должно быть «старшего и младшего президентов». «Уходя – уходи». Это серьёзный урок для будущего поколения руководителей, которое должно остерегаться таких вещей и всегда думать только об интересах государства и благополучии общества. К огромному сожалению, в решающие моменты внутриполитического кризиса свой непрофессионализм и даже предательство проявили руководители ключевых правоохранительных органов», – сказал президент.

Он отметил, что «Қаңтар» (январские протесты 2022 года) показал необходимость строительства устойчивой и эффективной системы государственных институтов, действующих в соответствии с Основным законом.

«Мы всем народом преодолели этот кризис, выстояли и стали ещё сильнее. Мы предотвратили ещё большую катастрофу и стабилизировали ситуацию в стране только благодаря сплочённости наших граждан и решительным действиям всей вертикали власти. Потом, уже во время следствия, некоторые заговорщики признались, что не ожидали увидеть такой уровень консолидации народа и политической воли власти», – добавил Касым-Жомарт Токаев.

83-летний Назарбаев 30 лет занимал пост руководителя республики. В 2019 году он заявил об отставке, указав на необходимость прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат преобразования в республике. В соответствии с конституцией полномочия главы государства были тогда возложены на Токаева как председателя Сената (верхней палаты парламента). В июне 2019 года Токаев одержал победу на президентских выборах. В ноябре 2022 года на внеочередных выборах он был вновь избран президентом Казахстана.

Протесты в Казахстане (Январские события или Кровавый январь) начались 2 января 2022 года после резкого повышения цен на сжиженный газ. На территории республики ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января, правительство отправили в отставку. Была проведена контртеррористическая операция. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.

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