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Израиль атаковал штаб-квартиру Красного Полумесяца в Газе

CentralAsia (CA) -  Палестинский Красный Полумесяц опубликовал видео, в котором показаны люди в панике бегущие после нападения Израиля на штаб-квартиру гуманитарной организации на юге сектора Газа.

Пять мирных жителей, в том числе новорожденный ребенок, которые укрывались в здании Красного Полумесяца, были убиты в результате нападения в Хан-Юнисе. Это был второе нападение на штаб-квартиру организации во вторник 2 января. Среди троих раненых оказался волонтер, оказавший первую помощь.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что сожалеет о нападении на центр, расположенный на территории больницы Аль-Амаль.

«14 000 человек укрывались в больнице в осажденном городе Хан-Юнис на юге Газы. Многие из них сейчас уехали, а оставшиеся крайне опасаются за свою безопасность и планируют покинуть место, куда они обратились за убежищем и защитой», — заявил глава ВОЗ в социальных сетях.

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