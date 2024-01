Израиль атаковал штаб-квартиру Красного Полумесяца в Газе

CentralAsia (CA) - Палестинский Красный Полумесяц опубликовал видео, в котором показаны люди в панике бегущие после нападения Израиля на штаб-квартиру гуманитарной организации на юге сектора Газа.

Пять мирных жителей, в том числе новорожденный ребенок, которые укрывались в здании Красного Полумесяца, были убиты в результате нападения в Хан-Юнисе. Это был второе нападение на штаб-квартиру организации во вторник 2 января. Среди троих раненых оказался волонтер, оказавший первую помощь.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что сожалеет о нападении на центр, расположенный на территории больницы Аль-Амаль.

«14 000 человек укрывались в больнице в осажденном городе Хан-Юнис на юге Газы. Многие из них сейчас уехали, а оставшиеся крайне опасаются за свою безопасность и планируют покинуть место, куда они обратились за убежищем и защитой», — заявил глава ВОЗ в социальных сетях.

