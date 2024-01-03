Генсек ООН назначил монгольского генерала командующим силами ООН по поддержанию мира на Кипре

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CentralAsia (MNG) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил 2 января о назначении генерал-майора Эрдэнэбата Батсуурь из Монголии командующим Силами Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК).

Генерал-майор Эрдэнэбат Батсуурь сменит генерал-майора Ингрид Гьерде из Норвегии, которой Генеральный секретарь благодарен за ее образцовую службу и преданность своему делу.

Генерал-майор Эрдэнэбат сделал выдающуюся карьеру в Вооруженных силах Монголии, в последнее время занимая должность начальника штаба командования ВВС Монголии (2020-2023 гг.). Он уроженец сомона Хурээмарал аймака Баянхонгор. Его дедушка – ветеран войны, принимавший участие в боях на Халхин-Голе.

Ранее он был старшим офицером Генерального штаба Вооружённых сил Монголии (2017–2018 годы), а также начальником отдела операций по поддержанию мира Генерального штаба Вооружённых сил Монголии (2014–2017 годы).

Он участвовал в восьми операциях Организации Объединенных Наций и Организации Североатлантического договора (НАТО) по поддержанию мира и поддержанию мира, в том числе в Ираке, Сьерра-Леоне, Судане и Южном Судане. Примечательно, что он служил командующим контингентом в Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) с 2010 по 2011 год и командиром батальона в Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) с 2013 по 2014 год. Он также занимал должности начальника штаба Южного сектора МООНЮС (2018–2019 годы) и командующего сектором Джуба (2021–2022 годы).

Генерал-майор Эрдэнэбат получил степень магистра Национального университета обороны в Улан-Баторе, Монголия, по специальности офицер пехоты. Он окончил Воздушный командно-штабной колледж и Военный колледж армии США. Он свободно говорит на английском и монгольском языках.

источник: middleasiannews.com

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