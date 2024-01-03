В 2023 году пункт пропуска Ганцмод на китайско-монгольской границе обработал рекордный объем грузов

CentralAsia (MNG) - По итогам 2023 года общий объем грузов, прошедших через пункт пропуска Ганьцимаоду, крупнейший автомобильный погранпереход на китайско-монгольской границе, вырос на 98,54% в годовом исчислении до 37,86 млн тонн, достигнув рекордного уровня с момента открытия этого КПП.

По сообщению замглавы комитета по управлению этим пунктом пропуска Цинь Жуйцяна, в прошлом году в Ганцмод продолжилось продвижение интеллектуального таможенного оформления, формирование специальных коридоров для трансграничных беспилотных транспортных средств и специальной зоны таможенного контроля, а также значительно повысилась эффективность таможенного оформления.

В 2023 году на расширение имеющихся дорог на данном погранпереходе были выделены финансовые средства в размере свыше 40 млн юаней /около 5,65 млн долл. США/, благодаря чему вдвое выросли возможности по проведению таможенной очистки, а также было зафиксировано дальнейшее повышение коэффициента безопасности дорожного движения, заявил он.

Пункт пропуска Ганцмод, расположенный в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, является основным каналом импорта энергоносителей в страну и важным узлом экономического коридора Китай-Монголия-Россия.

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