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В 2023 году МонголБанк закупил 17,8 тонны золота

CentralAsia (MNG) -  В 2023 году МонголБанк (ЦБ Монголии) закупил 17,8 тонны золота /более 627 тыс. унций/ у юридических и физических лиц. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регулятора.

«Покупка золота является одним из ключевых инструментов МонголБанка, направленных на обеспечение экономической стабильности страны путем увеличения золотовалютных резервов», — говорится в официальном сообщении.

Согласно данным ЦБ Монголии, к настоящему моменту валютные резервы страны достигли 4,8 млрд долларов США.

Напомним, что в 2022 году МонголБанк приобрел 22,9 тонны золота.

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