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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

CentralAsia (CA) -  В японской префектуре Исикава в очередной раз произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,5, угрозы цунами нет, сообщило национальное метеорологического управление Японии в соцсети X.

В сообщении уточняется, что землетрясение произошло в 10:54 по местному времени, эпицентр залегал на 10 км под водой.

1 января в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6. После этого подземные толчки были зафиксированы еще более 150 раз. Для всего западного побережья страны объявляли угрозу цунами, которая действовала сутки. Число погибших достигает 62, раненых — более 100 человек, 17 из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

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