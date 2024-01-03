Королева Дании сохранит титул после отречения от престола

Маргрете II

CentralAsia (CA) - 83-летняя Дании Маргрете II сохранит титул королевы после отречения от престола 14 января, о котором она объявила накануне Нового года. Соответствующее разъяснение опубликовал королевский двор Дании.

После восшествия на престол кронпринц Фредерик будет иметь титул Его Высочества короля Фредерика Х. Его жена, кронпринцесса Мэри, соответственно, будет Его Высочеством королевой Мэри.

Сын королевской четы Дании принц Кристиан после 14 января станет кронпринцем – прямым наследником престола.

«После смены престола Ее Величество королева будет оставаться Ее Величеством и будет носить титул Ее Величество королева Маргрете», – говорится в сообщении датского королевского двора.

Маргрете II в новогоднем обращении 31 декабря 2023 года неожиданно объявила об отречении от престола. Это произойдет ровно через 52 года ее правления.

Своим уходом Маргрете порывает с традицией пожизненного пребывания на троне, которой королевский дом Дании придерживался в течение многих поколений.