Токаев прокомментировал мемуары Назарбаева

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал мемуары бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева. Он рассказал в интервью газете Egemen Qazaqstan, что сам писать книгу не собирается.

«Эта книга представляет интерес как летопись строительства Независимости. Как сказал один острослов, мемуары тем важны, что, если там только 50% правды, то этого уже достаточно, чтобы представить масштаб исторических событий», - сказал он.

По словам Токаева, Назарбаев - историческая личность, свидетель нескольких эпох.

«Он начал карьеру как комсомольский активист при Хрущеве, ушел в отставку спустя более шестидесяти лет. Его вклад в становление независимого Казахстана очевиден, он заслуживает справедливой исторической оценки.

Я обычно с интересом читаю мемуары, публицистику, политические очерки. Но что касается написания собственных мемуаров, то мне сейчас не до этого», - добавил Токаев.

1 декабря книга Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе» вышла в свет. В своих воспоминаниях первый президент Казахстана пишет о «Кровавом январе», отмене закона о Елбасы и опальных родственниках. Также он раскрывает подробности своей личной жизни, впервые признав наличие другой семьи, «любимой женщины» Асель Исабаевой и двоих сыновей.

Ранее Нурсултан Назарбаев подарил экземпляры мемуаров Владимиру Путину и Шавкату Мирзиёеву.

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