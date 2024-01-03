Число погибших жителей Газы достигло 22,2 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что с 7 октября 2023 года по 2 января 2024 года в анклаве погибли 22 185 палестинцев, 57 035 человек получили ранения. По данным Минздрава, около 70% убитых составляют женщины и дети, передает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Война между Израилем и «Хамасом» началась 7 октября. В этот день под прикрытием ракетных обстрелов на израильскую территорию ворвались около 3 тыс. боевиков палестинского движения «Хамас». Погибли более 1,3 тыс. человек, еще тысячи были ранены. Около 250 человек были взяты в заложники. Среди них не только израильтяне, но и граждане других стран.

После этого Израиль начал проведение военной операции в секторе Газа. 31 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в Газе будет продолжаться «еще много месяцев».