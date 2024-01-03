Выдача электронных виз Монголии увеличилась в четыре раза в 2023 году

CentralAsia (MNG) - В 2023 году Иммиграционной службы Монголии (ИСM) было выдано 44 831 визовое разрешение и 40 734 монгольские визы соответствующих типов, из них 31 242 были электронными визами (E-visa). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача виз увеличилась в три раза, а количество электронных виз увеличилось в четыре раза.

Также ИСM выдала 23 555 видов на жительство в Монголии и продлила 19 488 видов на жительство, сняв с учета 12 658 иностранцев. Выдача вида на жительство увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом.

С 1 апреля 2023 года ИСM самостоятельно печатает и выдает карты вида на жительство иностранцам, напечатала 34 992 новых карты вида на жительство и продлила срок действия 4 664 видов на жительство.

В результате цифровизации процесса подачи заявления на визу с 2021 года теперь онлайн доступны 12 типов визовых и разрешительных услуг. Это облегчило процесс получения визы, сократив необходимость личного посещения ИСM в два раза. В 2023 году ИСM через систему электронного обслуживания приняла и обработала 115 211 заявлений и запросов.

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