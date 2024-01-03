Зеленский: За пять дней по Украине выпущено не менее 500 ракет и дронов

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком 2 января заявил, что за последние пять суток по Украине выпущено не менее 500 ракет и дронов.

«Рассказал (господину Сунаку) о продолжении российского воздушного террора против украинских городов. За пять последних суток враг выпустил по Украине не менее 500 ракет и дронов»,— написал Зеленский в Twitter (X).

Ранее президент Украины заявил, что в результате обстрела территории страны 2 января погибло пять человек, 120 получили ранения. Об ударах сообщали, в частности, власти Киева и Харькова.