В Казахстане ожидаются 25-градусные морозы

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 4-6 января сохраняется неустойчивая погода, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, прогнозируется метель, гололед, порывистый ветер. Лишь на юго-востоке будет преимущественно без осадков. А на северо-западе и севере республики ночью ожидается колебание температуры от 0-13 мороза до 5-25 мороза.

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