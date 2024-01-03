В Казахстане ожидаются 25-градусные морозы
CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 4-6 января сохраняется неустойчивая погода, сообщает «Казгидромет».
По данным синоптиков, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, прогнозируется метель, гололед, порывистый ветер. Лишь на юго-востоке будет преимущественно без осадков. А на северо-западе и севере республики ночью ожидается колебание температуры от 0-13 мороза до 5-25 мороза.
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