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На неделе в Узбекистане будет тепло, местами возможен дождь

CentralAsia (UZ) -  В среду и четверг по территории Узбекистана сохранится сухая и тёплая погода, сообщил Узгидромет.

Температура воздуха в среду днём будет в пределах +8…+13 градусов Цельсия, в четверг немного повысится до +12…+15, в ночные часы столбик термометра будет около 0 градусов.

4 января в ночные и утренние часы по стране возможен туман, в дневные и вечерние часы в отдельных районах возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

5 января по центральным и южным районам Узбекистана в ночные и утренние часы есть вероятность выпадения дождя, по горным районам — снега. Температурный фон ночью будет в пределах 0…+5 градусов, днём — +10…+15.

В Ташкенте без осадков, лишь 5 января ночью и утром возможен дождь.

Температура в среду днём в столице будет около +10…+12 градусов, в четверг ночью — 0…+2, днём воздух прогреется до +13…+15° градусов. В пятницу ночью температура воздуха будет в пределах +2…+4 градуса, днём немного понизится до +11…+13.

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