Генсек МИД Монголии назначен постоянным представителем страны при ООН

// eguur.mn

CentralAsia (MNG) - Вчера на очередном заседании правительства были назначены послы и постоянный представитель ООН.

Анхбаяр Нямдорж сменил должность государственного секретаря МИД на постоянного представителя страны при ООН.

Общественности он известен как сын бывшего министра юстиции и внутренних дел Нямдоржи Цэнд.

Анхбаяр начал свою политическую карьеру в 2000 году в качестве помощника аппарата парламента, а с декабря 2022 года был назначен генеральным секретарем Министерства иностранных дел.

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