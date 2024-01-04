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В Улан-Баторе национальный музей Чингисхана открыл научную библиотеку

CentralAsia (MNG) -  Национальный музей Чингисхана открыл свою научную библиотеку в День независимости и свободы, 29 декабря 2023 года.

Библиотека содержит более 6000 научных исследований, рецензируемых работ, книг и журналов по темам монгольской и всемирной истории, археологии, монголоведения, лингвистики, культуры и музейного дела. Помимо онлайн-каталога, научная библиотека подключена к Monkoha, международной стандартной поисковой системе. В поисковую систему добавлено более 5200 научных и научных работ, отметил директор Национального музея Чингисхана академик Чулуун Сампилдондов.

Научная библиотека также оснащена современным оборудованием и стеллажами для хранения до 15 тысяч книг и журналов.

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